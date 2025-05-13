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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 11954 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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путін назвав "придурками" західних лідерів, які запроваджують санкції проти росії

Київ • УНН

 • 496 перегляди

російський диктатор володимир путін образливо висловився про лідерів країн, що підтримують санкції проти росії. Він заявив, що вони роблять собі гірше, але все одно діють так.

путін назвав "придурками" західних лідерів, які запроваджують санкції проти росії

Президент росії володимир путін образливо висловився про керівництво країн, які підтримують санкції проти москви, назвавши їх "придурками". Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

Деталі

Лякатися не можна. Хто починає лякатися, той одразу все програє. Але розуміти, що може відбуватися, обов'язково потрібно. І треба бути готовими, ось, до будь-яких дій наших можливих майбутніх недоброзичливців. Вони шкоду собі ж роблять, багато речей. Здається, що, ну, не будуть того-то і того-то, не будуть робити точно, тому що це їм шкодить. Ну роблять же, придурки

- заявив російський диктатор.

Він також заявив, що провідні економіки світу "впадають у рецесію" нібито через спроби "нашкодити росії".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що високопосадовці США планують приїхати до Туреччини на переговори України та росії. Трамп розглядає можливість приєднання, що чинить тиск на путіна.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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