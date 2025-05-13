путін назвав "придурками" західних лідерів, які запроваджують санкції проти росії

Президент росії володимир путін образливо висловився про керівництво країн, які підтримують санкції проти москви, назвавши їх "придурками". Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

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Лякатися не можна. Хто починає лякатися, той одразу все програє. Але розуміти, що може відбуватися, обов'язково потрібно. І треба бути готовими, ось, до будь-яких дій наших можливих майбутніх недоброзичливців. Вони шкоду собі ж роблять, багато речей. Здається, що, ну, не будуть того-то і того-то, не будуть робити точно, тому що це їм шкодить. Ну роблять же, придурки - заявив російський диктатор.

Він також заявив, що провідні економіки світу "впадають у рецесію" нібито через спроби "нашкодити росії".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що високопосадовці США планують приїхати до Туреччини на переговори України та росії. Трамп розглядає можливість приєднання, що чинить тиск на путіна.