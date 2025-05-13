путин назвал "придурками" западных лидеров, вводящих санкции против россии

Президент россии владимир путин оскорбительно высказался о руководстве стран, поддерживающих санкции против Москвы, назвав их "придурками". Об этом сообщают российские "СМИ", пишет УНН.

Детали

Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми, вот, к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Они вред себе же делают, много вещей. Кажется, что, ну, не будут того-то и того-то, не будут делать точно, потому что это им вредит. Ну делают же, придурки - заявил российский диктатор.

Он также заявил, что ведущие экономики мира "впадают в рецессию" якобы из-за попыток "навредить россии".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что высокопоставленные чиновники США планируют приехать в Турцию на переговоры Украины и России. Трамп рассматривает возможность присоединения, что оказывает давление на путина.