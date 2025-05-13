ЕС готов к усилению санкций: Мерц пригрозил рф, если прекращение огня в Украине не будет согласовано

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 11829 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 26966 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 30606 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

08:36 • 73204 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 46384 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 101711 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 105717 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 87060 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 63995 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63409 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.5м/с
53%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 49176 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 43854 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 38638 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 28292 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 37189 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 73159 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 101675 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 105691 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 130399 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 129516 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 29281 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 39554 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 44727 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 50002 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 53847 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

ЕС готов к усилению санкций: Мерц пригрозил рф, если прекращение огня в Украине не будет согласовано

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов к более жестким санкциям против россии, если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны в Украине. Зеленский готов к переговорам.

ЕС готов к усилению санкций: Мерц пригрозил рф, если прекращение огня в Украине не будет согласовано

Если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны рф в Украине, ЕС готов ввести более жесткие санкции против москвы. Об этом говорится в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Мы ждем согласия Путина и соглашаемся, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим вместе работать на европейском уровне над существенным усилением санкций

– сказал Мерц

Заявление канцлера ФРГ состоялось на пресс-конференции с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.

Мерц сказал, что лидеры ЕС договорились с президентом Украины Владимиром Зеленским, что он может принять участие в переговорах с россией в Стамбуле на этой неделе при условии прекращения российских бомбардировок и нападений на гражданское население в Украине.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на прекращении огня со стороны рф, чтобы стали возможными реальные переговорыи. Украина уже согласилась на 30-дневное прекращение огня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.

российский диктатор владимир путин оскорбительно высказался о лидерах стран, поддерживающих санкции против россии.

Высокопоставленные чиновники США планируют приехать в Турцию на переговоры Украины и россии

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Brent
$65.66
Bitcoin
$103,721.60
S&P 500
$5,848.58
Tesla
$321.31
Газ TTF
$35.95
Золото
$3,232.06
Ethereum
$2,549.89