ЕС готов к усилению санкций: Мерц пригрозил рф, если прекращение огня в Украине не будет согласовано
Киев • УНН
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов к более жестким санкциям против россии, если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны в Украине. Зеленский готов к переговорам.
Если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны рф в Украине, ЕС готов ввести более жесткие санкции против москвы. Об этом говорится в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.
Мы ждем согласия Путина и соглашаемся, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим вместе работать на европейском уровне над существенным усилением санкций
Заявление канцлера ФРГ состоялось на пресс-конференции с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.
Мерц сказал, что лидеры ЕС договорились с президентом Украины Владимиром Зеленским, что он может принять участие в переговорах с россией в Стамбуле на этой неделе при условии прекращения российских бомбардировок и нападений на гражданское население в Украине.
Напомним
Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на прекращении огня со стороны рф, чтобы стали возможными реальные переговорыи. Украина уже согласилась на 30-дневное прекращение огня.
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.
российский диктатор владимир путин оскорбительно высказался о лидерах стран, поддерживающих санкции против россии.
Высокопоставленные чиновники США планируют приехать в Турцию на переговоры Украины и россии.