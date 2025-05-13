Припинення вогню стане шляхом по проговорення інших елементів закінчення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише припинення вогню дасть змогу проговорити усі інші елементи закінчення війни. Він додав, що лише після політичної волі лідерів є сенс у переговорах в форматі робочих груп.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Якщо сьогодні путін каже "я не хочу", знов таки мільярд причин може бути – спершу хотів, потім зрозумів, що я готовий – вже не хоче. Але якщо буде крок, якщо він скаже, що хоче припинення вогню, то тоді це буде шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни - пояснив Зеленський.

Він також додав, що лише після політичної волі лідерів є сенс у продовженні переговорів у формі зустрічей груп.

Тоді групи можуть зустрічатися і, маючи політичну волю лідера або лідерів, то зрозуміло, що буде той чи інший результат. Буде шлях - повідомив президент.

Глава держави наголосив, що в даному випадку важливим є результат, а емоції варто відкинути.

Задоволення від діалогу ми не отримаємо, але можемо отримати задоволення від результату, що набагато краще інших емоцій. Результат – завершення війни. Крок перший – припинення вогню - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним в Туреччині для обговорення припинення вогню. Україна чекає на підтвердження участі путіна та можливого приєднання Трампа до переговорів.

Президент росії володимир путін образливо висловився про керівництво країн, які підтримують санкції проти москви, назвавши їх "придурками".