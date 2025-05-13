Прекращение огня станет путем к обсуждению других элементов окончания войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только прекращение огня позволит проговорить все остальные элементы окончания войны. Он добавил, что только после политической воли лидеров есть смысл в переговорах в формате рабочих групп.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Если сегодня путин говорит "я не хочу", опять же миллиард причин может быть – сначала хотел, потом понял, что я готов – уже не хочет. Но если будет шаг, если он скажет, что хочет прекращения огня, то тогда это будет путь к проговариванию всех других элементов окончания войны - пояснил Зеленский.

Он также добавил, что только после политической воли лидеров есть смысл в продолжении переговоров в форме встреч групп.

Тогда группы могут встречаться и, имея политическую волю лидера или лидеров, то понятно, что будет тот или иной результат. Будет путь - сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что в данном случае важен результат, а эмоции стоит отбросить.

Удовольствие от диалога мы не получим, но можем получить удовольствие от результата, что намного лучше других эмоций. Результат – завершение войны. Шаг первый – прекращение огня - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил о готовности встретиться с путиным в Турции для обсуждения прекращения огня. Украина ждет подтверждения участия путина и возможного присоединения Трампа к переговорам.

Президент россии владимир путин оскорбительно высказался о руководстве стран, поддерживающих санкции против москвы, назвав их "придурками".