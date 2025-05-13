Прекращение огня станет путем к обсуждению других элементов окончания войны - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня позволит обсудить все аспекты завершения войны. Переговоры рабочих групп возможны только при наличии политической воли лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только прекращение огня позволит проговорить все остальные элементы окончания войны. Он добавил, что только после политической воли лидеров есть смысл в переговорах в формате рабочих групп.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Если сегодня путин говорит "я не хочу", опять же миллиард причин может быть – сначала хотел, потом понял, что я готов – уже не хочет. Но если будет шаг, если он скажет, что хочет прекращения огня, то тогда это будет путь к проговариванию всех других элементов окончания войны
Он также добавил, что только после политической воли лидеров есть смысл в продолжении переговоров в форме встреч групп.
Тогда группы могут встречаться и, имея политическую волю лидера или лидеров, то понятно, что будет тот или иной результат. Будет путь
Глава государства подчеркнул, что в данном случае важен результат, а эмоции стоит отбросить.
Удовольствие от диалога мы не получим, но можем получить удовольствие от результата, что намного лучше других эмоций. Результат – завершение войны. Шаг первый – прекращение огня
Дополнение
Зеленский заявил о готовности встретиться с путиным в Турции для обсуждения прекращения огня. Украина ждет подтверждения участия путина и возможного присоединения Трампа к переговорам.
Президент россии владимир путин оскорбительно высказался о руководстве стран, поддерживающих санкции против москвы, назвав их "придурками".