Представитель МИД РФ сообщил, что новые двусторонние переговоры США и России уже "намечены"

Даты предполагаемых переговоров пока не объявляются, однако о будущей встрече в рамках переговоров США-Россия уже говорится.

Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Новые двусторонние переговоры США и России должны состояться, они планируются. Впрочем, пока даты их проведения неизвестны.

намечено, но конкретных дат нет - заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Новый раунд российско-американских консультаций зависит от того, как стороны будут оценивать предыдущие договоренности и их выполнение

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только прекращение огня позволит проговорить все остальные элементы окончания войны.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов к более жестким санкциям против России.

Президент России Владимир Путин оскорбительно высказался о руководстве стран, поддерживающих санкции против Москвы, назвав их "придурками".

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о надежде на участие Путина в мирных переговорах в Стамбуле.