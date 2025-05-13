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Представитель МИД РФ сообщил, что новые двусторонние переговоры США и России уже "намечены"

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые переговоры США и России планируются. Однако, конкретные даты проведения встречи пока что неизвестны.

Представитель МИД РФ сообщил, что новые двусторонние переговоры США и России уже "намечены"

Даты предполагаемых переговоров пока не объявляются, однако о будущей встрече в рамках переговоров США-Россия уже говорится.

Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Новые двусторонние переговоры США и России должны состояться, они планируются. Впрочем, пока даты их проведения неизвестны. 

намечено, но конкретных дат нет

- заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Новый раунд российско-американских консультаций зависит от того, как стороны будут оценивать предыдущие договоренности и их выполнение

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только прекращение огня позволит проговорить все остальные элементы окончания войны. 

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов к более жестким санкциям против России.

Президент России Владимир Путин оскорбительно высказался о руководстве стран, поддерживающих санкции против Москвы, назвав их "придурками".

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о надежде на участие Путина в мирных переговорах в Стамбуле

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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