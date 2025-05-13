Представитель МИД РФ сообщил, что новые двусторонние переговоры США и России уже "намечены"
Киев • УНН
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые переговоры США и России планируются. Однако, конкретные даты проведения встречи пока что неизвестны.
Даты предполагаемых переговоров пока не объявляются, однако о будущей встрече в рамках переговоров США-Россия уже говорится.
Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Новые двусторонние переговоры США и России должны состояться, они планируются. Впрочем, пока даты их проведения неизвестны.
намечено, но конкретных дат нет
Новый раунд российско-американских консультаций зависит от того, как стороны будут оценивать предыдущие договоренности и их выполнение
Напомним
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