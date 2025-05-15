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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

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путін найближчими днями до Стамбула не поїде - пєсков

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Володимир Путін не збирається відвідувати Стамбул найближчим часом, заявив Дмитро Пєсков. Зустріч із Трампом також не готується, для цього потрібні певні передумови.

путін найближчими днями до Стамбула не поїде - пєсков

російський диктатор володимир путін не планує відвідувати Стамбул найближчими днями. Крім того, кремль не готує зустріч путіна з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляють росЗМІ, про це заявив речник путіна дмитро пєсков, передає УНН.

Ні, поки ніякої підготовки на найближчі дні не ведеться. Питання поки у предметному плані не погоджувалося, не порушувалося. Тому поки сказати нічого

 - заявив пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

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Водночас заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков заявив, що для підготовки зустрічі путіна і Трампа потрібна "ціла низка передумов, це не питання лише прогресу чи його відсутності по Україні".

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Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що його присутність у Туреччині - це вже "дуже чітке послання" російському диктатору володимиру путіну.

Лілія Набока

Лілія Набока

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