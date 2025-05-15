путін найближчими днями до Стамбула не поїде - пєсков

російський диктатор володимир путін не планує відвідувати Стамбул найближчими днями. Крім того, кремль не готує зустріч путіна з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляють росЗМІ, про це заявив речник путіна дмитро пєсков, передає УНН.

Ні, поки ніякої підготовки на найближчі дні не ведеться. Питання поки у предметному плані не погоджувалося, не порушувалося. Тому поки сказати нічого