путін найближчими днями до Стамбула не поїде - пєсков
Київ • УНН
Володимир Путін не збирається відвідувати Стамбул найближчим часом, заявив Дмитро Пєсков. Зустріч із Трампом також не готується, для цього потрібні певні передумови.
російський диктатор володимир путін не планує відвідувати Стамбул найближчими днями. Крім того, кремль не готує зустріч путіна з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляють росЗМІ, про це заявив речник путіна дмитро пєсков, передає УНН.
Ні, поки ніякої підготовки на найближчі дні не ведеться. Питання поки у предметному плані не погоджувалося, не порушувалося. Тому поки сказати нічого
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Водночас заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков заявив, що для підготовки зустрічі путіна і Трампа потрібна "ціла низка передумов, це не питання лише прогресу чи його відсутності по Україні".
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Президент Володимир Зеленський заявив, що його присутність у Туреччині - це вже "дуже чітке послання" російському диктатору володимиру путіну.