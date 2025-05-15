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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Зеленський та Ердоган зустрілися в Анкарі

Київ • УНН

 • 628 перегляди

В Анкарі розпочалася зустріч президентів України та Туреччини. Ердоган обговорить припинення вогню, а Зеленський вирішить щодо переговорів з рф у Стамбулі.

Зеленський та Ердоган зустрілися в Анкарі

В Анкарі розпочалася зустріч президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, повідомило Anadolu, пише УНН.

У президентському комплексі в Анкарі розпочалася зустріч президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та України Володимира Зеленського

- повідомило Anadolu у X.

Нагадаємо 

15 травня Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Туреччини Анкари для переговорів з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також 15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров.

Зеленський назвав рівень російської делегації для переговорів у Стамбулі "схожим на бутафорський", приземлившись в Анкарі для зустрічі з Ердоганом. Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі з Ердоганом сьогодні.

глава кремля володимир путін закликав до прямих переговорів з Україною минулої неділі, але, як повідомив кремль, вирішив не брати участь у переговорах сьогодні.

Ердоган, тим часом, наголошуватиме на підході Туреччини до припинення вогню та невідкладного початку мирних переговорів під час зустрічі з Зеленським пізніше сьогодні, повідомили в офісі президента Туреччини.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Стамбул
Реджеп Таїп Ердоган
Анкара
Туреччина
Володимир Зеленський
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