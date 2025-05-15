Зеленський та Ердоган зустрілися в Анкарі
Київ • УНН
В Анкарі розпочалася зустріч президентів України та Туреччини. Ердоган обговорить припинення вогню, а Зеленський вирішить щодо переговорів з рф у Стамбулі.
В Анкарі розпочалася зустріч президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, повідомило Anadolu, пише УНН.
У президентському комплексі в Анкарі розпочалася зустріч президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та України Володимира Зеленського
Нагадаємо
15 травня Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Туреччини Анкари для переговорів з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Також 15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.
Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.
У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров.
Зеленський назвав рівень російської делегації для переговорів у Стамбулі "схожим на бутафорський", приземлившись в Анкарі для зустрічі з Ердоганом. Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі з Ердоганом сьогодні.
глава кремля володимир путін закликав до прямих переговорів з Україною минулої неділі, але, як повідомив кремль, вирішив не брати участь у переговорах сьогодні.
Ердоган, тим часом, наголошуватиме на підході Туреччини до припинення вогню та невідкладного початку мирних переговорів під час зустрічі з Зеленським пізніше сьогодні, повідомили в офісі президента Туреччини.