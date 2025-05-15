Зеленский и Эрдоган встретились в Анкаре
Киев • УНН
В Анкаре началась встреча президентов Украины и Турции. Эрдоган обсудит прекращение огня, а Зеленский решит относительно переговоров с рф в Стамбуле.
В Анкаре началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило Anadolu, пишет УНН.
В президентском комплексе в Анкаре началась встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского
Напомним
15 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкары для переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Также 15 мая в Турции - в Стамбуле - ожидаются потенциальные переговоры Украины и рф.
Президент Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от рф прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.
В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава МИД рф сергей лавров.
Зеленский назвал уровень российской делегации для переговоров в Стамбуле "похожим на бутафорский", приземлившись в Анкаре для встречи с Эрдоганом. Зеленский примет решение о переговорах с россией в Стамбуле после встречи с Эрдоганом сегодня.
глава кремля владимир путин призвал к прямым переговорам с Украиной в минувшее воскресенье, но, как сообщил кремль, решил не участвовать в переговорах сегодня.
Эрдоган, тем временем, будет настаивать на подходе Турции к прекращению огня и безотлагательному началу мирных переговоров во время встречи с Зеленским позже сегодня, сообщили в офисе президента Турции.