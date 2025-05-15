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Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина
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россияне присылают делегацию низкого уровня и не используют возможность, которую предоставил Зеленский - Рютте

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Генсек НАТО заявил, что путин не воспользовался предложением Зеленского о переговорах, отправив делегацию низкого уровня в Турцию. Украина готова к миру, но мяч на стороне россии.

россияне присылают делегацию низкого уровня и не используют возможность, которую предоставил Зеленский - Рютте

российский диктатор владимир путин не воспользовался возможностью для достижения мира, после того, как Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с ним в Стамбуле, и направил на переговоры в Турцию делегацию низкого уровня. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Анталии, передает УНН.

Детали

Турция, безусловно, играет очень большую роль. Как раз сегодняшняя встреча в Стамбуле является результатом этого. Встреча министров иностранных дел здесь очень хорошо была организована. Это не означает, что другие страны также не вовлечены. Нет, у нас есть "коалиция желающих", в которой принимает участие Турция, которая, вы знаете, началась с организации Франции и Великобритании. И мы делаем все, чтобы когда будет прекращение огня, или мирное соглашение, чтобы это мир был долгий, чтобы не было повторения то, что мы имели в 2014 году. Кроме того, сейчас мяч на стороне россии. Они направляют делегацию низкого уровня, и не пользуются случаем, который предоставил Президент Зеленский. Он (Зеленский - ред.) на то сказал: "Я готов сесть рядом с путиным". Как только будет прекращение огня, мы готовы вести переговоры о мирном соглашении. То есть Украина готова. Но сейчас мяч на стороне поля россии, как я уже сказал

- сказал Рютте.

Он также подчеркнул, что благодарен США за то, что они четко фокусируют свое внимание на окончании войны. 

Напомним

В пятницу, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Анкары.

Он также заявил, что его присутствие в Турции - это уже "очень четкое послание" российскому диктатору владимиру путину.

российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский. В состав также вошли заместитель председателя мид и заместитель министра обороны рф.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации выглядит бутафорским. Украина обдумает дальнейшие шаги после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

Павел Башинский

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