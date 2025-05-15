росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав Зеленський - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО заявив, що путін не скористався пропозицією Зеленського про переговори, відправивши делегацію низького рівня в Туреччину. Україна готова до миру, але м'яч на боці росії.
російський диктатор володимир путін не скористався можливістю для досягнення миру, після того, як Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з ним у Стамбулі, та надіслав на переговори у Туреччину делегацію низького рівня. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції в Анталії, передає УНН.
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Туреччина, безумовно, відіграє дуже велику роль. Якраз сьогоднішня зустріч в Стамбулі є результатом цього. Зустріч міністрів закордонних справ тут дуже добре була організована. Це не означає, що інші країни також не залучені. Ні, у нас є "коаліція охочих", в якій бере участь Туреччина, яка, ви знаєте, почалася з організації Франції і Великої Британії. І ми робимо все, щоб коли буде припинення вогню, чи мирна угода, щоб це мир був довгий, щоб не було повторення те, що ми мали в 2014 році. Крім того, зараз м’яч на стороні росії. Вони направляють делегацію низького рівня, і не користуються нагодою, яку надав Президент Зеленський. Він (Зеленський - ред.) на те сказав: "Я готовий сісти поруч з путіним". Як тільки буде припинення вогню, ми готові вести перемовини про мирну угоду. Тобто Україна готова. Але зараз м'яч на стороні полі росії, як я вже сказав
Він також наголосив, що вдячний США за те, що вони чітко фокусують свою увагу на закінченні війни.
Нагадаємо
У п’ятницю, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Анкари.
Він також заявив, що його присутність у Туреччині - це вже "дуже чітке послання" російському диктатору володимиру путіну.
російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський. До складу також увійшли заступник голови мзс та заступник міністра оборони рф.
Водночас Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації виглядає бутафорським. Україна обміркує подальші кроки після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.