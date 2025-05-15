росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав Зеленський - Рютте

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
10:49 • 11576 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

10:37 • 25047 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

09:17 • 26500 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 06:00 • 51260 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 127932 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 127059 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 241638 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 101764 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 70808 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 189583 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.5м/с
49%
742мм
Популярнi новини

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

15 травня, 02:38 • 141333 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

15 травня, 03:36 • 64429 перегляди

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

15 травня, 04:23 • 119285 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 88813 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 28081 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 122790 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 189994 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 241638 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 189583 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 204776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 28284 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 89007 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 61801 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 82734 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 92197 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав Зеленський - Рютте

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Генсек НАТО заявив, що путін не скористався пропозицією Зеленського про переговори, відправивши делегацію низького рівня в Туреччину. Україна готова до миру, але м'яч на боці росії.

росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав Зеленський - Рютте

російський диктатор володимир путін не скористався можливістю для досягнення миру, після того, як Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з ним у Стамбулі, та надіслав на переговори у Туреччину делегацію низького рівня. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції в Анталії, передає УНН.

Деталі

Туреччина, безумовно, відіграє дуже велику роль. Якраз сьогоднішня зустріч в Стамбулі є результатом цього. Зустріч міністрів закордонних справ тут дуже добре була організована. Це не означає, що інші країни також не залучені. Ні, у нас є "коаліція охочих", в якій бере участь Туреччина, яка, ви знаєте, почалася з організації Франції і Великої Британії. І ми робимо все, щоб коли буде припинення вогню, чи мирна угода, щоб це мир був довгий, щоб не було повторення те, що ми мали в 2014 році. Крім того, зараз м’яч на стороні росії. Вони направляють делегацію низького рівня, і не користуються нагодою, яку надав Президент Зеленський. Він (Зеленський - ред.) на те сказав: "Я готовий сісти поруч з путіним". Як тільки буде припинення вогню, ми готові вести перемовини про мирну угоду. Тобто Україна готова. Але зараз м'яч на стороні полі росії, як я вже сказав

- сказав Рютте.

Він також наголосив, що вдячний США за те, що вони чітко фокусують свою увагу на закінченні війни. 

Нагадаємо

У п’ятницю, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Анкари.

Він також заявив, що його присутність у Туреччині - це вже "дуже чітке послання" російському диктатору володимиру путіну.

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський. До складу також увійшли заступник голови мзс та заступник міністра оборони рф.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації виглядає бутафорським. Україна обміркує подальші кроки після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.11
Bitcoin
$102,389.50
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,181.81
Ethereum
$2,555.55