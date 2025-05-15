росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав Зеленський - Рютте

російський диктатор володимир путін не скористався можливістю для досягнення миру, після того, як Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з ним у Стамбулі, та надіслав на переговори у Туреччину делегацію низького рівня. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції в Анталії, передає УНН.

Туреччина, безумовно, відіграє дуже велику роль. Якраз сьогоднішня зустріч в Стамбулі є результатом цього. Зустріч міністрів закордонних справ тут дуже добре була організована. Це не означає, що інші країни також не залучені. Ні, у нас є "коаліція охочих", в якій бере участь Туреччина, яка, ви знаєте, почалася з організації Франції і Великої Британії. І ми робимо все, щоб коли буде припинення вогню, чи мирна угода, щоб це мир був довгий, щоб не було повторення те, що ми мали в 2014 році. Крім того, зараз м’яч на стороні росії. Вони направляють делегацію низького рівня, і не користуються нагодою, яку надав Президент Зеленський. Він (Зеленський - ред.) на те сказав: "Я готовий сісти поруч з путіним". Як тільки буде припинення вогню, ми готові вести перемовини про мирну угоду. Тобто Україна готова. Але зараз м'яч на стороні полі росії, як я вже сказав