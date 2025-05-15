Украина может направить команду на переговоры с рф в Стамбуле - СМИ

Украинская делегация может посетить Стамбул для переговоров с рф, чтобы оценить серьезность намерений россиян. Зеленский обсудит дальнейшие шаги после разговора с Эрдоганом.

Украина рассматривает возможность направления своей делегации на переговоры с россией в Стамбуле, чтобы услышать, что скажет российская делегация. Об этом Reuters сообщил украинский дипломатический источник, передает УНН. Детали Украина рассматривает возможность направления команды на переговоры с россией в Стамбуле, чтобы увидеть, что скажет делегация Москвы - сообщил источник. Источник сообщил, что Украина также хочет определить, имеет ли российская команда полномочия принимать какие-либо решения. Собеседник Reuters заявил, что если российская делегация будет готова к "серьезному разговору", украинская сторона может взаимодействовать с командой. Но если российская делегация не продемонстрирует никакого серьезного подхода к переговорам, "мы будем иметь право сделать вывод, что это российская шарада, а не содержательная работа ради мира – сказал источник. Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации Дополнение После прибытия в Анкару Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф и какие будут шаги, после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавит помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что американская делегация прибыла в турецкий Стамбул, где ожидаются потенциальные переговоры Украины и рф. Техническая делегация из россии также уже находится там.