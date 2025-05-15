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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

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Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась - Anadolu

Киев • УНН

 • 2042 просмотра

Переговоры между лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завершились.

Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась - Anadolu

В столице Турции Анкаре завершилась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Раджепа Тайипа Эрдогана, которая проходила в Президентском комплексе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

"Встреча президента Турции Эрдогана с украинским коллегой Зеленским завершилась в Президентском комплексе в Анкаре", - говорится в сообщении.

Напоминаем

В четверг в 13:00 в Анкаре началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В президентском комплексе в Анкаре началась встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского", - сообщило Anadolu в X.

Владимир Зеленский заявил, что его присутствие в Турции - это уже "очень четкое послание" российскому диктатору владимиру путину.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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