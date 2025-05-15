Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась - Anadolu
Киев • УНН
Переговоры между лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завершились.
В столице Турции Анкаре завершилась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Раджепа Тайипа Эрдогана, которая проходила в Президентском комплексе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
"Встреча президента Турции Эрдогана с украинским коллегой Зеленским завершилась в Президентском комплексе в Анкаре", - говорится в сообщении.
Напоминаем
В четверг в 13:00 в Анкаре началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"В президентском комплексе в Анкаре началась встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского", - сообщило Anadolu в X.
Владимир Зеленский заявил, что его присутствие в Турции - это уже "очень четкое послание" российскому диктатору владимиру путину.