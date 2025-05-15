Делегація рф готова до можливих компромісів - мединський про переговори у Стамбулі

Голова російської делегації, направленої до Стамбула, володимир мединський перед переговорами заявив про готовність "до можливих компромісів, їхнього обговорення", передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, мединський заявив, що російська делегація зберігає робочий настрій перед переговорами у Стамбулі.

Ми готові до можливих компромісів, їхнього обговорення - цитують росЗМІ слова мединського.

У генконсульстві рф заявили, що наразі переговори з делегацією України у Стамбулі не скасовані

Додамо

За даними росЗМІ, найближчим часом у Стамбулі очікується заява російської делегації.

Відомо, що йдеться про заяву мединського, яка очікується очікується о 17:30.