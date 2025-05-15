Продовження мирного процесу, перерваного у 2022-му: як делегація рф розглядає переговори в Стамбулі
Київ • УНН
російська делегація розглядає переговори в Стамбулі як продовження мирного процесу, перерваного у 2022 році. За словами мединського, делегація налаштована на конструктив та пошук вирішення конфлікту.
російська делегація розглядає переговори в Стамбулі як продовження мирного процесу, перерваного у 2022-му. Про це заявив голова російської делегації, направленої до Стамбула, володимир мединський, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За словами мединського, делегація росії в Стамбулі має необхідні компетенції.
російська делегація налаштована на конструктивний лад та пошук шляхів вирішення конфлікту
Крім того, за словами мединського, "завдання делегації росії у Стамбулі - встановлення довгострокового миру та усунення причин конфлікту".
Делегація рф готова до можливих компромісів - мединський про переговори у Стамбулі15.05.25, 17:00 • 2250 переглядiв
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Президент України Володимир Зеленський вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, її направлено для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації.
Нагадаємо
Після прибуття до Анкари Володимир Зеленський заявив, що українська сторона подумає, що буде робити із переговорами з делегацією рф і які будуть кроки, після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
російський диктатор володимир путін вирішив не брати участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолив помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.