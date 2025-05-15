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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
15:22 • 2162 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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Продовження мирного процесу, перерваного у 2022-му: як делегація рф розглядає переговори в Стамбулі

Київ • УНН

 • 722 перегляди

російська делегація розглядає переговори в Стамбулі як продовження мирного процесу, перерваного у 2022 році. За словами мединського, делегація налаштована на конструктив та пошук вирішення конфлікту.

Продовження мирного процесу, перерваного у 2022-му: як делегація рф розглядає переговори в Стамбулі

російська делегація розглядає переговори в Стамбулі як продовження мирного процесу, перерваного у 2022-му. Про це заявив голова російської делегації, направленої до Стамбула, володимир мединський, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами мединського, делегація росії в Стамбулі має необхідні компетенції.

російська делегація налаштована на конструктивний лад та пошук шляхів вирішення конфлікту 

- наголосив він.

Крім того, за словами мединського, "завдання делегації росії у Стамбулі - встановлення довгострокового миру та усунення причин конфлікту".

Делегація рф готова до можливих компромісів - мединський про переговори у Стамбулі15.05.25, 17:00 • 2250 переглядiв

Раніше

Президент України Володимир Зеленський вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, її направлено для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації.

Нагадаємо 

Після прибуття до Анкари Володимир Зеленський заявив, що українська сторона подумає, що буде робити із переговорами з делегацією рф і які будуть кроки, після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

російський диктатор володимир путін вирішив не брати участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолив помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.

Антоніна Туманова

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