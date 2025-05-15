"Пункт призначення невідомий": Трамп ухилився від відповіді про можливу участь у переговорах щодо України
Київ • УНН
На тлі закликів до мирних переговорів між Україною та росією, Трамп заявив, що не впевнений, де він буде завтра. Раніше повідомлялося, що він не відвідає Туреччину.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, де він буде завтра, на тлі закликів приєднатися до мирних переговорів між Україною та росією в Туреччині, передає УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Вчора ввечері високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Трамп не відвідає Туреччину після того, як стало відомо, що президент росії володимир путін не буде присутній на переговорах.
Але виступаючи в Об'єднаних Арабських Еміратах (третя і остання зупинка в турне Трампа по Близькому Сходу), президент США був стриманий, коли його запитали, куди він прямує далі.
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"Ми їдемо завтра", - сказав він журналістам.
За словами Трампа, "це майже "пункт призначення невідомий".
Нам дзвонять: "Ви можете бути тут? Ви можете бути там?" Але ми, ймовірно, повернемося до Вашингтона
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Нагадаємо
російський диктатор володимир путін вирішив не брати участі в українсько-російських переговорах в Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолив помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін і заступник міністра оборони рф олександр фомін.