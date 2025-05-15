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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф
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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

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Рубіо: прориву в переговорах України та рф не буде, поки Трамп і путін не будуть напряму взаємодіяти

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не очікує прориву в переговорах між Україною та росією, поки Трамп і путін не почнуть взаємодіяти. Переговори в Стамбулі відбудуться 16 травня.

Рубіо: прориву в переговорах України та рф не буде, поки Трамп і путін не будуть напряму взаємодіяти

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не очікує прориву в переговорах України та рф, поки президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін не будуть безпосередньо взаємодіяти, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Рубіо виступив у Туреччині сьогодні ввечері після того, як відвідав зустріч міністрів закордонних справ НАТО.

Держсекретар США заявив, що завтра зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини та делегацією України в Стамбулі.

Це сталося в той час, коли офіційні особи з України та росії повинні зустрітися для прямих переговорів сьогодні, але Рубіо сказав, що США "не покладають великих надій" на переговори.

За моєю оцінкою, я не думаю, що у нас буде прорив тут, поки президент (Трамп) і президент путін не будуть безпосередньо взаємодіяти з цієї теми 

- сказав він.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рівень делегації, відправленої росією, назвавши їх "запасними". Повторюючи ці настрої, Рубіо сказав, що рівень команди, відправленої росією, "не вказує на прорив".

"Я сподіваюся, що я помиляюся. Я сподіваюся, що я на 100% помиляюся", - додав Рубіо. "Сподіваюся, завтра в новинах скажуть, що вони домовилися про припинення вогню. Але це не моя оцінка".

Переговори України та росії у Стамбулі відбудуться 16 травня - росЗМІ15.05.2025, 20:04 • 2100 переглядiв

Він говорить, що як тільки завтра завершаться переговори в Стамбулі, США визначать терміни можливої зустрічі путіна і Трампа.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін вирішив не брати участі в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолив помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін і заступник міністра оборони рф олександр фомін.  

Антоніна Туманова

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