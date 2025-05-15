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Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом
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Переговори України та росії у Стамбулі відбудуться 16 травня - росЗМІ

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Переговори української та російської делегацій у Стамбулі перенесено на 16 травня. Українська делегація прибуде до Стамбула пізно ввечері 15 травня.

Переговори України та росії у Стамбулі відбудуться 16 травня - росЗМІ

Переговори української та російської делегацій у Стамбулі перенесли на 16 травня. Таку інформацію пиширили російські ЗМІ з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що українська делегація прибуде до Стамбула пізно ввечері 15 травня.

Представники США, які мають долучитися до переговорного процесу, вже у Стамбулі. Представники кремля теж вирушили до цього турецького міста. А Україна відправила туди свою делегацію, передбачивши можливість перенесення зустрічі на 16 травня.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін вирішив не брати участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолив помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.  

Лілія Набока

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