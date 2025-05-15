Переговоры Украины и россии в Стамбуле состоятся 16 мая - росСМИ

Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле перенесли на 16 мая. Такую информацию распространили российские СМИ со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером 15 мая.

Представители США, которые должны присоединиться к переговорному процессу, уже в Стамбуле. Представители кремля тоже отправились в этот турецкий город. А Украина отправила туда свою делегацию, предусмотрев возможность переноса встречи на 16 мая.

Напомним

российский диктатор владимир путин решил не участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавил помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.