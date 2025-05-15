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Рубио: прорыва в переговорах Украины и рф не будет, пока Трамп и путин не будут напрямую взаимодействовать

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не ожидает прорыва в переговорах между Украиной и россией, пока Трамп и путин не начнут взаимодействовать. Переговоры в Стамбуле состоятся 16 мая.

Рубио: прорыва в переговорах Украины и рф не будет, пока Трамп и путин не будут напрямую взаимодействовать

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не ожидает прорыва в переговорах Украины и рф, пока президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не будут напрямую взаимодействовать, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Рубио выступил в Турции сегодня вечером после того, как посетил встречу министров иностранных дел НАТО.

Госсекретарь США заявил, что завтра встретится с министром иностранных дел Турции и делегацией Украины в Стамбуле.

Это произошло в то время, когда официальные лица из Украины и россии должны встретиться для прямых переговоров сегодня, но Рубио сказал, что США "не возлагают больших надежд" на переговоры.

По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв здесь, пока президент (Трамп) и президент Путин не будут напрямую взаимодействовать по этой теме 

- сказал он.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал уровень делегации, отправленной россией, назвав их "запасными". Вторя этим настроениям, Рубио сказал, что уровень команды, отправленной Россией, "не указывает на прорыв".

"Я надеюсь, что я ошибаюсь. Я надеюсь, что я на 100% ошибаюсь", — добавил Рубио. "Надеюсь, завтра в новостях скажут, что они договорились о прекращении огня. Но это не моя оценка".

Переговоры Украины и россии в Стамбуле состоятся 16 мая - росСМИ15.05.2025, 20:04 • 1724 просмотра

Он говорит, что как только завтра завершатся переговоры в Стамбуле, США определят сроки возможной встречи путина и Трампа.

Напомним

российский диктатор владимир путин решил не участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавил помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.  

Антонина Туманова

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