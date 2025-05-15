Рубио: прорыва в переговорах Украины и рф не будет, пока Трамп и путин не будут напрямую взаимодействовать

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не ожидает прорыва в переговорах Украины и рф, пока президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не будут напрямую взаимодействовать, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Рубио выступил в Турции сегодня вечером после того, как посетил встречу министров иностранных дел НАТО.

Госсекретарь США заявил, что завтра встретится с министром иностранных дел Турции и делегацией Украины в Стамбуле.

Это произошло в то время, когда официальные лица из Украины и россии должны встретиться для прямых переговоров сегодня, но Рубио сказал, что США "не возлагают больших надежд" на переговоры.

По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв здесь, пока президент (Трамп) и президент Путин не будут напрямую взаимодействовать по этой теме