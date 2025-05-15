"Пункт назначения неизвестен": Трамп уклонился от ответа о возможном участии в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, где он будет завтра, на фоне призывов присоединиться к мирным переговорам между Украиной и россией в Турции, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Вчера вечером высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп не посетит Турцию после того, как стало известно, что президент россии владимир путин не будет присутствовать на переговорах.

Но выступая в Объединенных Арабских Эмиратах (третья и последняя остановка в турне Трампа по Ближнему Востоку), президент США был сдержан, когда его спросили, куда он направляется дальше.

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"Мы уезжаем завтра", - сказал он журналистам.

По словам Трампа, "это почти "пункт назначения неизвестен".

Нам звонят: "Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?" Но мы, вероятно, вернемся в Вашингтон - резюмировал президент США.

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Напомним

российский диктатор владимир путин решил не участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавил помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.