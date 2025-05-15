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Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф
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Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф

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"Пункт назначения неизвестен": Трамп уклонился от ответа о возможном участии в переговорах по Украине

Киев • УНН

 • 644 просмотра

На фоне призывов к мирным переговорам между Украиной и россией, Трамп заявил, что не уверен, где он будет завтра. Ранее сообщалось, что он не посетит Турцию.

"Пункт назначения неизвестен": Трамп уклонился от ответа о возможном участии в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, где он будет завтра, на фоне призывов присоединиться к мирным переговорам между Украиной и россией в Турции, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Вчера вечером высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп не посетит Турцию после того, как стало известно, что президент россии владимир путин не будет присутствовать на переговорах.

Но выступая в Объединенных Арабских Эмиратах (третья и последняя остановка в турне Трампа по Ближнему Востоку), президент США был сдержан, когда его спросили, куда он направляется дальше.

Переговоры Украины и россии в Стамбуле состоятся 16 мая - росСМИ15.05.2025, 20:04 • 2102 просмотра

"Мы уезжаем завтра", - сказал он журналистам.

По словам Трампа, "это почти "пункт назначения неизвестен".

Нам звонят: "Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?" Но мы, вероятно, вернемся в Вашингтон 

- резюмировал президент США.

Рубио: прорыва в переговорах Украины и рф не будет, пока Трамп и путин не будут напрямую взаимодействовать15.05.2025, 20:29 • 1224 просмотра

Напомним

российский диктатор владимир путин решил не участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавил помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.  

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