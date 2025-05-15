США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

Завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори між США-Україною-Туреччиною та росією-Україною-Туреччиною. Про це повідомляє Анадолу з посиланням на джерела в МЗС Туреччини, які надають інформацію про мирні переговори, передає УНН.

За інформацією ЗМІ, завтра глава МЗС Туреччини Фідан, делегація США на чолі з міністром закордонних справ Рубіо, українська делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умеровим і російська делегація на чолі з радником президента росії мединським перебуватимуть у Стамбулі.

Буде проведено ще кілька зустрічей у різних форматах. На порядку денному тристоронні переговори між США-Україною-Туреччиною та росією-Україною-Туреччиною