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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
19:31 • 3366 перегляди

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3352 перегляди

Завтра в Стамбулі відбудуться тристоронні переговори між США-Україною-Туреччиною та росією-Україною-Туреччиною. Поки невідомо, чи відбудеться зустріч у чотиристоронньому форматі - США-росія-Україна-Туреччина.

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

Завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори між США-Україною-Туреччиною та росією-Україною-Туреччиною. Про це повідомляє Анадолу з посиланням на джерела в МЗС Туреччини, які надають інформацію про мирні переговори, передає УНН.

Деталі

За інформацією ЗМІ, завтра глава МЗС Туреччини Фідан, делегація США на чолі з міністром закордонних справ Рубіо, українська делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умеровим і російська делегація на чолі з радником президента росії мединським перебуватимуть у Стамбулі.

Буде проведено ще кілька зустрічей у різних форматах. На порядку денному тристоронні переговори між США-Україною-Туреччиною та росією-Україною-Туреччиною 

- сказано в повідомленні.

За інформацією видання, поки невідомо, чи відбудеться зустріч у чотиристоронньому форматі - США-росія-Україна-Туреччина.

Зустріч глави МЗС Туреччини та делегації рф у Стамбулі завершилася15.05.2025, 22:18 • 1214 переглядiв

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори в Стамбулі можуть початися сьогодні ввечері, або завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання тільки до росіян.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що переговори української та російської делегацій в Стамбулі перенесено на 16 травня.

Антоніна Туманова

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