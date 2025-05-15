Зустріч глави МЗС Туреччини та делегації рф у Стамбулі завершилася
Київ • УНН
У Стамбулі відбулася зустріч Хакана Фідана та російської делегації. За інформацією росЗМІ, робочий день російської делегації в Стамбулі 15 травня не завершено.
У Стамбулі завершилася зустріч міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана з російською делегацією в Долмабахче, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Завершилася зустріч міністра закордонних справ Фідана з російською делегацією в Долмабахче
Додамо
За інформацією росЗМІ, робочий день російської делегації в Стамбулі 15 травня не завершено.
Українська делегація не під'їхала, але, можливі інші заходи
У Стамбулі розпочалась зустріч глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з російською делегацією, на чолі з мединським 15.05.2025, 21:14 • 1638 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори в Стамбулі можуть початися сьогодні ввечері, або завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання тільки до росіян.
Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що переговори української та російської делегацій в Стамбулі перенесено на 16 травня.