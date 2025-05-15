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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
19:31 • 3388 перегляди

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

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Зустріч глави МЗС Туреччини та делегації рф у Стамбулі завершилася

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

У Стамбулі відбулася зустріч Хакана Фідана та російської делегації. За інформацією росЗМІ, робочий день російської делегації в Стамбулі 15 травня не завершено.

Зустріч глави МЗС Туреччини та делегації рф у Стамбулі завершилася

У Стамбулі завершилася зустріч міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана з російською делегацією в Долмабахче, передає УНН з посиланням на Анадолу.

Завершилася зустріч міністра закордонних справ Фідана з російською делегацією в Долмабахче 

- повідомили джерела в МЗС Туреччини.

Додамо

За інформацією росЗМІ, робочий день російської делегації в Стамбулі 15 травня не завершено.

Українська делегація не під'їхала, але, можливі інші заходи 

- повідомляють росЗМІ.

У Стамбулі розпочалась зустріч глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з російською делегацією, на чолі з мединським 15.05.2025, 21:14 • 1638 переглядiв

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори в Стамбулі можуть початися сьогодні ввечері, або завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання тільки до росіян.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що переговори української та російської делегацій в Стамбулі перенесено на 16 травня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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