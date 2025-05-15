Встреча главы МИД Турции и делегации рф в Стамбуле завершилась

В Стамбуле завершилась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией в Долмабахче, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Завершилась встреча министра иностранных дел Фидана с российской делегацией в Долмабахче - сообщили источники в МИД Турции.

Добавим

По информации росСМИ, рабочий день российской делегации в Стамбуле 15 мая не завершен.

Украинская делегация не подъехала, но, возможны другие мероприятия - сообщают росСМИ.

В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией, во главе с мединским

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером, или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле перенесены на 16 мая.