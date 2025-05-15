Встреча главы МИД Турции и делегации рф в Стамбуле завершилась
Киев • УНН
В Стамбуле состоялась встреча Хакана Фидана и российской делегации. По информации росСМИ, рабочий день российской делегации в Стамбуле 15 мая не завершен.
В Стамбуле завершилась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией в Долмабахче, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Завершилась встреча министра иностранных дел Фидана с российской делегацией в Долмабахче
Добавим
По информации росСМИ, рабочий день российской делегации в Стамбуле 15 мая не завершен.
Украинская делегация не подъехала, но, возможны другие мероприятия
В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией, во главе с мединским15.05.2025, 21:14 • 1406 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером, или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам.
Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле перенесены на 16 мая.