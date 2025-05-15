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Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф
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В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией, во главе с мединским

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Хакан Фидан начал встречу с делегацией рф во главе с помощником путина мединским. Переговоры проходят в Стамбуле, во дворце Долмабахче вечером 15 мая.

В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией, во главе с мединским

Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг вечером, 15 мая, проведет встречу с российской делегацией во главе с помощником российского диктатора владимира путина владимиром мединским.

Об этом сообщает Anadolu та росСМИ передает УНН.

Детали

В Стамбуле 15 мая началась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, которую возглавляет помощник президента рф владимир мединский. Ранее он со своими коллегами был делегирован путиным на переговоры с Украиной.

До этого из официальных источников стало известно, что глава турецкой дипломатии Хакан Фидан встретится с российской делегацией во главе с помощником президента путина.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером, или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Павел Башинский

Павел Башинский

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