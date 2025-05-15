В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией, во главе с мединским
Киев • УНН
Хакан Фидан начал встречу с делегацией рф во главе с помощником путина мединским. Переговоры проходят в Стамбуле, во дворце Долмабахче вечером 15 мая.
Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг вечером, 15 мая, проведет встречу с российской делегацией во главе с помощником российского диктатора владимира путина владимиром мединским.
Об этом сообщает Anadolu та росСМИ передает УНН.
Детали
В Стамбуле 15 мая началась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, которую возглавляет помощник президента рф владимир мединский. Ранее он со своими коллегами был делегирован путиным на переговоры с Украиной.
До этого из официальных источников стало известно, что глава турецкой дипломатии Хакан Фидан встретится с российской делегацией во главе с помощником президента путина.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером, или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам.
Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле перенесены на 16 мая.