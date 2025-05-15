У Стамбулі розпочалась зустріч глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з російською делегацією, на чолі з мединським

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф
18:19 • 2954 перегляди

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

16:24 • 35905 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15:19 • 41284 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 81902 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 101769 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 156914 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 146014 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 297410 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 104330 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 72042 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.9м/с
70%
744мм
Популярнi новини

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 09:17 • 79725 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

15 травня, 10:49 • 68275 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 100881 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 54316 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

15:22 • 35302 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

16:24 • 35905 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 101189 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 176441 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 243384 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 297410 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

14:45 • 21974 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 54548 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 95411 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 130796 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 80043 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

У Стамбулі розпочалась зустріч глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з російською делегацією, на чолі з мединським

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Хакан Фідан почав зустріч з делегацією рф на чолі з помічником путіна мединським. Переговори відбуваються у Стамбулі, в палаці Долмабахче ввечері 15 травня.

У Стамбулі розпочалась зустріч глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з російською делегацією, на чолі з мединським

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан у четвер ввечері, 15 травня, проведить зустріч з російською делегацією на чолі з помічником російського диктатора володимира путіна володимиром мединським.

Про це повідомляють Anadolu та росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У Стамбулі 15 травня розпочалася зустріч міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана з російською делегацією, яку очолює помічник президента рф володимир мединський. Раніше він із своїми колегами був делегований путіним на переговори з Україною.

До цього з офіційних джерел стало відомо, що глава турецької дипломатії Хакан Фідан зустрінеться з російською делегацією на чолі з помічником президента путіна.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори у Стамбулі можуть розпочатися сьогодні ввечері, або завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання лише до росіян.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що переговори української та російської делегацій у Стамбулі перенесли на 16 травня.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Хакан Фідан
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Brent
$64.58
Bitcoin
$103,915.50
S&P 500
$5,913.64
Tesla
$344.41
Газ TTF
$35.29
Золото
$3,224.50
Ethereum
$2,566.22