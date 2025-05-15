У Стамбулі розпочалась зустріч глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з російською делегацією, на чолі з мединським
Київ • УНН
Хакан Фідан почав зустріч з делегацією рф на чолі з помічником путіна мединським. Переговори відбуваються у Стамбулі, в палаці Долмабахче ввечері 15 травня.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан у четвер ввечері, 15 травня, проведить зустріч з російською делегацією на чолі з помічником російського диктатора володимира путіна володимиром мединським.
Про це повідомляють Anadolu та росЗМІ, передає УНН.
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У Стамбулі 15 травня розпочалася зустріч міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана з російською делегацією, яку очолює помічник президента рф володимир мединський. Раніше він із своїми колегами був делегований путіним на переговори з Україною.
До цього з офіційних джерел стало відомо, що глава турецької дипломатії Хакан Фідан зустрінеться з російською делегацією на чолі з помічником президента путіна.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори у Стамбулі можуть розпочатися сьогодні ввечері, або завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання лише до росіян.
Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що переговори української та російської делегацій у Стамбулі перенесли на 16 травня.