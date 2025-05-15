Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив, що переговори в Стамбулі можуть розпочатися сьогодні ввечері або завтра вранці. Українська, турецька та американська делегації готові, питання лише до росіян.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори у Стамбулі можуть розпочатися сьогодні ввечері, або завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання лише до росіян. Про це Зеленський повідомив під час пресконференції у четвер в Анкарі, передає кореспондент УНН.
Ми готові до цього. Делегація вже відправлена. Турецька делегація готова, вона також відправляється. Американська делегація частково там, частково доїде. Зустріч може бути сьогодні ввечері, може бути завтра вранці
Деталі
Зеленський зазначив, що зараз всі чекають реакції саме російської сторони. З боку України та партнерів усе готове.
"Ми зі свого боку зробили все. Усі чекають демонстрації іншої сторони, російської", - підкреслив Глава держава.
Доповнення
Володимир Зеленський наголосив, що немає часу зустрічі з російською делегацією. Українська делегація на всяк випадок буде в Стамбулі й завтра. До переговорів має бути залучена американська та турецька сторони.
Окремо, в очікуванні переговорів, Зеленський наголосив, що Київ не визнає жодну з тимчасово окупованих територій російськими. Він додав, що юридично це українська земля.