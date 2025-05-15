"Часу зустрічі немає": Зеленський заявив, що українська делегація буде в Стамбулі й завтра

Немає часу зустрічі з російською делегацією. Українська делегація на всяк випадок буде в Стамбулі й завтра. До переговорів має бути залучена американська та турецька сторони. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі, передає УНН.

"Часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Далі були тільки зміни й тому наша команда буде в Стамбулі і дехто мені здається вже є. Тобто вони будуть в Стамбулі сьогодні й на всяк випадок будуть завтра. Щоб після того, якщо вони кудись поїдуть, вилітатимуть додому, раптом хтось з'явиться", - заявив Зеленський.

На запитання, чи буде ще третя сторона залучена до переговорів між українськю та російською делегаціями, Зеленський відповів: "США повинні бути й турецька сторона також".

Україна зацікавлена в участі у переговорах у Стамбулі, чекаємо сигналів від США і Туреччини - Зеленський

Доповнення

Зеленський вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, її направлено для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації.

російський диктатор володимир путін вирішив не брати участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолив помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.