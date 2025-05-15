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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
15:22 • 2000 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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"Часу зустрічі немає": Зеленський заявив, що українська делегація буде в Стамбулі й завтра

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Наразі невідомо щодо часу початку переговорів у Стамбулі. Українська команда залишиться в Туреччині і завтра.

"Часу зустрічі немає": Зеленський заявив, що українська делегація буде в Стамбулі й завтра

Немає часу зустрічі з російською делегацією. Українська делегація на всяк випадок буде в Стамбулі й завтра. До переговорів має бути залучена американська та турецька сторони. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі, передає УНН.

"Часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Далі були тільки зміни й тому наша команда буде в Стамбулі і дехто мені здається вже є. Тобто вони будуть в Стамбулі сьогодні й на всяк випадок будуть завтра. Щоб після того, якщо вони кудись поїдуть, вилітатимуть додому, раптом хтось з'явиться", - заявив Зеленський.

На запитання, чи буде ще третя сторона залучена до переговорів між українськю та російською делегаціями, Зеленський відповів: "США повинні бути й турецька сторона також".

Україна зацікавлена в участі у переговорах у Стамбулі, чекаємо сигналів від США і Туреччини - Зеленський15.05.25, 17:34 • 5736 переглядiв

Доповнення

Зеленський вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, її направлено для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації.

російський диктатор володимир путін вирішив не брати участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолив помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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