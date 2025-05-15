"Времени встречи нет": Зеленский заявил, что украинская делегация будет в Стамбуле и завтра

Нет времени встречи с российской делегацией. Украинская делегация на всякий случай будет в Стамбуле и завтра. К переговорам должны быть привлечены американская и турецкая стороны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре, передает УНН.

"Времени встречи нет. Было предложение прямых переговоров сегодня в Турции. Дальше были только изменения и потому наша команда будет в Стамбуле и кое-кто мне кажется уже есть. То есть они будут в Стамбуле сегодня и на всякий случай будут завтра. Чтобы после того, если они куда-то поедут, будут вылетать домой, вдруг кто-то появится", - заявил Зеленский.

На вопрос, будет ли еще третья сторона привлечена к переговорам между украинской и российской делегациями, Зеленский ответил: "США должны быть и турецкая сторона также".

Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский

Дополнение

Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации.

российский диктатор владимир путин решил не участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавил помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.