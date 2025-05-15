Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский
Киев • УНН
Украинская делегация отправляется в Стамбул для переговоров с участием США, Турции и россии. Зеленский выразил надежду, что встреча не будет лишь показухой.
Украина заинтересована в конструктивном участии в мирных переговорах, которые должны состояться в Стамбуле с участием США, Турции и россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Украина заинтересована. Мы договорились с президентом Эрдоганом, что наша группа, турецкая группа — будет присутствовать. Мы обязательно проведем встречу с американскими, турецкими и украинскими группами. Такая встреча будет. Мы обязательно проведем встречу в формате с российской стороной. Надеюсь, что эта встреча произойдет все же. И чтобы это была не только "показуха", а все же появится время встречи
По его словам, Киев ожидает от американско-турецкой стороны соответствующих сигналов.
Я сказал бы конкретики, во сколько встречаются сегодня или во сколько встречаются группы завтра
Президент также подтвердил, что украинская делегация отправляется в Стамбул.
Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, завтра будет там. То есть никто ломать хоть хрупкую возможность со стороны Украины не будет. Мы будем конструктивными, будем присутствовать в разных форматах, которые будут договорены
Напомним
Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации. В общем, в украинскую делегацию входит министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса Президента Ермак, министр обороны Рустем Умеров, руководитель Генштаба, председатель Службы безопасности Василий Малюк и представители всех разведок Украины.