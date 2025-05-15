Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский

Украина заинтересована в конструктивном участии в мирных переговорах, которые должны состояться в Стамбуле с участием США, Турции и россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Украина заинтересована. Мы договорились с президентом Эрдоганом, что наша группа, турецкая группа — будет присутствовать. Мы обязательно проведем встречу с американскими, турецкими и украинскими группами. Такая встреча будет. Мы обязательно проведем встречу в формате с российской стороной. Надеюсь, что эта встреча произойдет все же. И чтобы это была не только "показуха", а все же появится время встречи

По его словам, Киев ожидает от американско-турецкой стороны соответствующих сигналов.

Я сказал бы конкретики, во сколько встречаются сегодня или во сколько встречаются группы завтра

Президент также подтвердил, что украинская делегация отправляется в Стамбул.

Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, завтра будет там. То есть никто ломать хоть хрупкую возможность со стороны Украины не будет. Мы будем конструктивными, будем присутствовать в разных форматах, которые будут договорены