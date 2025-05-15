Україна зацікавлена в участі у переговорах у Стамбулі, чекаємо сигналів від США і Туреччини - Зеленський

Україна зацікавлена в конструктивній участі в мирних переговорах, які мають відбутися в Стамбулі за участі США, Туреччини та росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Україна зацікавлена. Ми домовилися з президентом Ердоганом, що наша група, турецька група — буде присутня. Ми обовʼязково проведемо зустріч з американськими, турецькими і українськими групами. Така зустріч буде. Ми обовʼязково проведемо зустріч у форматі з російською стороною. Надіюся, що ця зустріч станеться все ж таки. І щоб це була не тільки "показуха", а все ж таки зʼявиться час зустрічі

За його словами, Київ очікує від американсько-турецької сторони відповідних сигналів.

Президент також підтвердив, що українська делегація вирушає до Стамбула.

Наша група, яку я відправляю в Стамбул, завтра буде там. Тобто ніхто ламати хоч крихку можливість з боку України не буде. Ми будемо конструктивними, будемо присутніми в різних форматах, які будуть домовлені