Україна зацікавлена в участі у переговорах у Стамбулі, чекаємо сигналів від США і Туреччини - Зеленський
Київ • УНН
Українська делегація вирушає до Стамбула для переговорів за участі США, Туреччини та росії. Зеленський висловив сподівання, що зустріч не буде лише показухою.
Україна зацікавлена в конструктивній участі в мирних переговорах, які мають відбутися в Стамбулі за участі США, Туреччини та росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Україна зацікавлена. Ми домовилися з президентом Ердоганом, що наша група, турецька група — буде присутня. Ми обовʼязково проведемо зустріч з американськими, турецькими і українськими групами. Така зустріч буде. Ми обовʼязково проведемо зустріч у форматі з російською стороною. Надіюся, що ця зустріч станеться все ж таки. І щоб це була не тільки "показуха", а все ж таки зʼявиться час зустрічі
За його словами, Київ очікує від американсько-турецької сторони відповідних сигналів.
Я сказав би конкретики, о котрій годині зустрічаються сьогодні або о котрій годині зустрічаються групи завтра
Президент також підтвердив, що українська делегація вирушає до Стамбула.
Наша група, яку я відправляю в Стамбул, завтра буде там. Тобто ніхто ламати хоч крихку можливість з боку України не буде. Ми будемо конструктивними, будемо присутніми в різних форматах, які будуть домовлені
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, її направлено для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації. Загалом, до української делегації входить міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу Президента Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Генштабу, голова Служби безпеки Василь Малюк й представники всіх розвідок України.