Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером или завтра утром. Украинская, турецкая и американская делегации готовы, вопрос только к россиянам.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в четверг в Анкаре, передает корреспондент УНН.
Мы готовы к этому. Делегация уже отправлена. Турецкая делегация готова, она тоже отправляется. Американская делегация частично там, частично доедет. Встреча может быть сегодня вечером, может быть завтра утром
Детали
Зеленский отметил, что сейчас все ждут реакции именно российской стороны. Со стороны Украины и партнеров все готово.
"Мы со своей стороны сделали все. Все ждут демонстрации другой стороны, российской", - подчеркнул Глава государства.
Дополнение
Владимир Зеленский подчеркнул, что нет времени встречи с российской делегацией. Украинская делегация на всякий случай будет в Стамбуле и завтра. К переговорам должны быть привлечены американская и турецкая стороны.
Отдельно, в ожидании переговоров, Зеленский подчеркнул, что Киев не признает ни одну из временно оккупированных территорий российскими. Он добавил, что юридически это украинская земля.