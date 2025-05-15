Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в четверг в Анкаре, передает корреспондент УНН.

Мы готовы к этому. Делегация уже отправлена. Турецкая делегация готова, она тоже отправляется. Американская делегация частично там, частично доедет. Встреча может быть сегодня вечером, может быть завтра утром - сообщил Президент.

Детали

Зеленский отметил, что сейчас все ждут реакции именно российской стороны. Со стороны Украины и партнеров все готово.

"Мы со своей стороны сделали все. Все ждут демонстрации другой стороны, российской", - подчеркнул Глава государства.

Дополнение

Владимир Зеленский подчеркнул, что нет времени встречи с российской делегацией. Украинская делегация на всякий случай будет в Стамбуле и завтра. К переговорам должны быть привлечены американская и турецкая стороны.

Отдельно, в ожидании переговоров, Зеленский подчеркнул, что Киев не признает ни одну из временно оккупированных территорий российскими. Он добавил, что юридически это украинская земля.