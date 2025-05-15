США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

Завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры между США-Украиной-Турцией и россией-Украиной-Турцией. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на источники в МИД Турции, предоставляющие информацию о мирных переговорах, передает УНН.

Детали

По информации СМИ, завтра глава МИД Турции Фидан, делегация США во главе с министром иностранных дел Рубио, украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и российская делегация во главе с советником президента россии мединским будут находиться в Стамбуле.

Будет проведено еще несколько встреч в различных форматах. В повестке дня трехсторонние переговоры между США-Украиной-Турцией и россией-Украиной-Турцией - сказано в сообщении.

По информации издания, пока неизвестно, состоится ли встреча в четырехстороннем формате - США-россия-Украина-Турция.

Встреча главы МИД Турции и делегации рф в Стамбуле завершилась

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером, или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле перенесены на 16 мая.