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Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая

Киев • УНН

 • 4438 просмотра

Президент США заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон 16 мая после турне по странам Персидского залива. Ранее он намекал на возможные переговоры по Украине в Стамбуле.

Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая после турне по трем странам Персидского залива. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Ранее Глава Белого дома намекал, что может остановиться в Стамбуле для переговоров по Украине, хотя в среду, 14 мая американский чиновник заявил, что это маловероятно.

Мы отправляемся завтра, как вы знаете. Почти неизвестное место назначения - потому что будут звонки: "Можете ли вы быть здесь? Можете ли вы быть там? Но, вероятно, завтра мы вернемся в Вашингтон"

- заявил Дональд Трамп перед тем, как расписаться в гостевой книге в королевском дворце в Абу-Даби во время визита в Объединенные Арабские Эмираты. 

Напомним, на фоне призывов к мирным переговорам между Украиной и россией, Трамп заявил, что не уверен, где он будет завтра. Ранее сообщалось, что он не посетит Турцию.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. 

Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение россии о переговорах в Турции. Он считает, что это необходимо сделать немедленно.

Володимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в Турции в четверг. Встреча состоится, если Россия согласится на прекращение огня.

Дональд Трамп сообщил о возможности посещения Стамбула, где может пройти встреча Зеленского и путина. Он назвал переговоры важными и ожидает положительных результатов для прекращения кровопролития.

Российская делегация отправилась во дворец Долмабахче в Стамбуле для переговоров с украинской стороной при участии представителей США. 

16 мая в Стамбуле состоятся трехсторонние переговоры между США-Украиной-Турцией и россией-Украиной-Турцией. 

Рубио не будет на переговорах в Стамбуле из-за "низкого уровня делегации рф"15.05.25, 21:41 • 27253 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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