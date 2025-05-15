Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая после турне по трем странам Персидского залива. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Ранее Глава Белого дома намекал, что может остановиться в Стамбуле для переговоров по Украине, хотя в среду, 14 мая американский чиновник заявил, что это маловероятно.

Мы отправляемся завтра, как вы знаете. Почти неизвестное место назначения - потому что будут звонки: "Можете ли вы быть здесь? Можете ли вы быть там? Но, вероятно, завтра мы вернемся в Вашингтон" - заявил Дональд Трамп перед тем, как расписаться в гостевой книге в королевском дворце в Абу-Даби во время визита в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, на фоне призывов к мирным переговорам между Украиной и россией, Трамп заявил, что не уверен, где он будет завтра. Ранее сообщалось, что он не посетит Турцию.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение россии о переговорах в Турции. Он считает, что это необходимо сделать немедленно.

Володимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в Турции в четверг. Встреча состоится, если Россия согласится на прекращение огня.

Дональд Трамп сообщил о возможности посещения Стамбула, где может пройти встреча Зеленского и путина. Он назвал переговоры важными и ожидает положительных результатов для прекращения кровопролития.

Российская делегация отправилась во дворец Долмабахче в Стамбуле для переговоров с украинской стороной при участии представителей США.

16 мая в Стамбуле состоятся трехсторонние переговоры между США-Украиной-Турцией и россией-Украиной-Турцией.

Рубио не будет на переговорах в Стамбуле из-за "низкого уровня делегации рф"