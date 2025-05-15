Рубио не будет на переговорах в Стамбуле из-за "низкого уровня делегации рф"
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 16 мая, поскольку Россия прислала делегацию более низкого уровня. Он встретится с представителями Украины.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио не будет присутствовать в Стамбуле на переговорах с россией в пятницу, 16 мая, поскольку кремль "прислал группу более низкого уровня". Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
В четверг, 15 мая Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 16 мая планирует встретиться в Стамбуле с главой Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андреем Сибигой и представителями украинской делегации, но лично с россиянами встречаться не намерен.
Кто-то из нашей команды будет участвовать в переговорах по россии. Они прислали сюда группу более низкого уровня. Я надеюсь, что эти переговоры будут проходить между Украиной и россией, с нашими турецкими коллегами, а также с кем-то из нашей команды или членов нашей команды на соответствующем уровне
По словам Госсекретаря США, он сначала планировал визит в Стамбул на встречу глав МИД стране НАТО.
"Мы приехали, потому что нам сказали, что между россиянами и украинцами может быть прямое взаимодействие. Сначала так и планировалось. Вы все слышали то же самое. Этого не произошло. А если и будет, то не на том уровне, на который мы рассчитывали. Надеюсь, я ошибаюсь", - добавил Марко Рубио.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не ожидает прорыва в переговорах Украины и россии, пока президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не будут непосредственно взаимодействовать.
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