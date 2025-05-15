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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
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Рубіо не буде на переговорах у Стамбулі через "низький рівень делегації рф"

Київ • УНН

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Держсекретар США Марко Рубіо не братиме участі в переговорах у Стамбулі 16 травня, оскільки росія надіслала делегацію нижчого рівня. Він зустрінеться з представниками України.

Рубіо не буде на переговорах у Стамбулі через "низький рівень делегації рф"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо не буде присутній у Стамбулі на переговорах із росією у п'ятницю, 16 травня оскільки кремль "надіслав групу нижчого рівня". Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

У четвер, 15 травня Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що 16 травня планує зустрітися у Стамбулі з главою Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрієм Сибігою та представниками української делегації, але особисто з росіянами зустрічатися не має наміру.

Хтось із нашої команди братиме участь у переговорах щодо росії. Вони прислали сюди групу нижчого рівня. Я сподіваюся, що ці переговори відбуватимуться між Україною і росією, з нашими турецькими колегами, а також із кимось із нашої команди або членів нашої команди на відповідному рівні

- заявив Рубіо.

За словами Держсекретаря США, він спочатку планував візит до Стамбула на зустріч глав МЗС країні НАТО.

"Ми приїхали, тому що нам сказали, що між росіянами й українцями може бути пряма взаємодія. Спочатку так і планувалося. Ви всі чули те саме. Цього не сталося. А якщо і буде, то не на тому рівні, на який ми розраховували. Сподіваюся, я помиляюся", - додав Марко Рубіо.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не очікує прориву в переговорах України та рф, поки президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін не будуть безпосередньо взаємодіяти.

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф15.05.25, 20:19 • 12230 переглядiв

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