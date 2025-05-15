Рубіо не буде на переговорах у Стамбулі через "низький рівень делегації рф"
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо не братиме участі в переговорах у Стамбулі 16 травня, оскільки росія надіслала делегацію нижчого рівня. Він зустрінеться з представниками України.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо не буде присутній у Стамбулі на переговорах із росією у п'ятницю, 16 травня оскільки кремль "надіслав групу нижчого рівня". Про це інформує CNN, передає УНН.
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У четвер, 15 травня Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що 16 травня планує зустрітися у Стамбулі з главою Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрієм Сибігою та представниками української делегації, але особисто з росіянами зустрічатися не має наміру.
Хтось із нашої команди братиме участь у переговорах щодо росії. Вони прислали сюди групу нижчого рівня. Я сподіваюся, що ці переговори відбуватимуться між Україною і росією, з нашими турецькими колегами, а також із кимось із нашої команди або членів нашої команди на відповідному рівні
За словами Держсекретаря США, він спочатку планував візит до Стамбула на зустріч глав МЗС країні НАТО.
"Ми приїхали, тому що нам сказали, що між росіянами й українцями може бути пряма взаємодія. Спочатку так і планувалося. Ви всі чули те саме. Цього не сталося. А якщо і буде, то не на тому рівні, на який ми розраховували. Сподіваюся, я помиляюся", - додав Марко Рубіо.
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не очікує прориву в переговорах України та рф, поки президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін не будуть безпосередньо взаємодіяти.
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