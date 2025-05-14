Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Увага всього цивілізованого світу прикута до Туреччини, де мають відбутися прямі переговори між Україною та росією. Попри сумніви, що російський диктатор володимир путін прибуде на переговори, які він сам і запропонував, український лідер Володимир Зеленський заявив про готовність провести таку зустріч, зазначивши, що говорити він буде лише з президентом росії. Чого варто очікувати завтра, 15 травня, намагався розібратися кореспондент УНН.

Чого очікує Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором путіним в Анкарі або Стамбулі. Він зазначив, що якщо путін прибуде, то зробить все, щоб домовитися про припинення вогню. Він зауважив, що вже існують відповідна домовленість з турецьким президентом Раджепом Тайїпом Ердоганом.

Ми проговорили з Ердоганом, що в мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини – Анкарі. Вона буде в четвер, 15 травня. Ми будемо чекати на зустріч з путіним в Туреччині, щоб росія не маніпулювала містами й не казала, що путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати, що якщо путін прилітає в Стамбул, а не встолицю, я передав сигнал Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул - заявив Зеленський.

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При цьому Зеленський підкреслив, що першочерговим предметом переговорів буде припинення вогню. Лише це дасть можливість проговорити усі інші елементи закінчення війни. Він також наголосив, що лише після політичної волі лідерів є сенс у переговорах в форматі робочих груп.

Якщо сьогодні путін каже "я не хочу", знов таки мільярд причин може бути – спершу хотів, потім зрозумів, що я готовий – вже не хоче. Але якщо буде крок, якщо він скаже, що хоче припинення вогню, то тоді це буде шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни - пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський також додав, що якщо путін не прибуде до Туреччини, то мають бути посилені санкції проти рф. Зокрема, 17 пакет, який зараз розглядає Європейський Союз.

Я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату в тому чи іншому форматі, будь-яких зустрічей тощо. Все зайшло достатньо глибоко в питанні припинення вогню - сказав Зеленський.

Зі свого боку, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк зазначили, що лише зустріч безпосереднього президента Зеленського і путіна матиме сенс. В усіх інших випадках буде просто повторена ситуація 2022 року – росія всього лише пред'явить черговий ультиматум. Зокрема Єрмак зазначив, що росія не демонструє політичної волі щодо припинення вогню.

"росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни", - зауважив Єрмак.

Що кажуть в рф

Зі свого боку заяви росії щодо переговорів з Україною в Туреччині виглядають вкрай підозріло. Станом на зараз, країна агресор так і не підтвердила безпосередньої участі російського диктатора путіна в зустрічі з українською делегацією.

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"В цьому плані нічого не змінилося. Ми все зробимо, коли отримаємо відповідні вказівки від президента. Поки що таких вказівок не було. Але я можу підтвердити, все що сказане президентом. Російська делегація буде чекати на українську делегацію в Стамбулі 15 травня в четвер. Тобто завтра", - повідомив речник путіна дмитро пєсков.

Це вже не вперше, коли російська сторона ухиляється від прямої відповіді щодо цього питання.

пєсков повторив лише розпливчасті тези, що президент США Дональд Трамп може використати свій величезний вплив на Україну, щоб "змусити її ближче підійти до ідеї переговорів". За його словами, Київ не готовий до цього.

"путін підтримав припинення вогню, але в умовах, коли армія рф впевнено просувається на фронті, на час перемир'я слід припинити постачання західних озброєнь, а також підготовку особового складу ЗСУ, інакше цей період дасть Україні перевагу", - сказав пєсков.

Варто також звернути увагу, що, на відміну від українського президента, путін ніяким чином не прокоментував особисто свою присутність або відсутність на переговорах в Туреччині. The Washington Post писав, що росію на переговорах з Україною у Стамбулі представлятимуть міністр закордонних справ сергій лавров та помічник російського диктатора путіна із зовнішньої політики юрій ушаков.

Чого очікують партнери

У Державному департаменті США вважають, що переговори України та росії в Стамбулі можуть наблизити сторони до припинення вогню та встановлення тривалого миру. На думку спікера Державного департаменту США Томмі Піготта ця зустріч може стати вирішальною.

Як сказав президент (Дональд Трамп – ред.), це критична можливість спробувати досягти припинення вогню і спробувати досягти тривалого миру. Президент ясно дав зрозуміти, що він хоче, щоб ці прямі переговори відбулися - сказав Піготт.

Президент Сполучених Штатів дому Дональд Трамп заявив, що американська делегація буде брати участь у зустрічі. Її очолить держсекретар Марко Рубіо.

Я дуже сподіваюся, що в четвер будуть перемовини, і є вже перші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко Рубіо туди поїде. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо щось зробити - сказав Трамп.

При цьому сам президент Трамп, попри свої постійні заяви, що з путіним можна мати справу, у середу заявив, що не знає, чи з'явиться російський диктатор на переговорах у Туреччині.

"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. Я не знаю, чи він там буде, якщо мене там не буде. Ми збираємося це з'ясувати", - сказав Трамп журналістам, які подорожували на борту Air Force One до Катару, повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, Дональд Трамп заявляв, що може відвідати Туреччину для переговорів у межах своєї поїздки на Близький Схід цього тижня.

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Також у Сполучених Штатах висловили сподівання, що президент путін візьме участь у можливих мирних переговорах у Стамбулі. Раніше Reuters повідомляв, що у Вашингтоні не очікують оголошення планів москви щодо участі в переговорах в Туреччині до четверга.

Щодо європейських лідерів, то канцлер ФРН Фрідріх Мерц у вівторок, 13 травня, заявив, що ЄС готовий до жорсткіших санкцій проти росії, якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу у припиненні війни в Україні. Зеленський готовий до переговорів.

Схоже, росіяни мають намір тримати в напрузі усі цивілізовані країни, зокрема і нашу державу. Скоріш за все, тільки завтра ми дізнаємося, кого росія відправить у Стамбул і наскільки серйозно вона налаштована.

У разі, як путін в черговий раз відмовиться від прямих переговорів, є надія, що очільникам деяких країн остаточно стане зрозуміло, що російський диктатор переслідує лише одну мету – знищити Україну.

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