Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Внимание всего цивилизованного мира приковано к Турции, где должны состояться прямые переговоры между Украиной и россией. Несмотря на сомнения, что российский диктатор владимир путин прибудет на переговоры, которые он сам и предложил, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести такую встречу, отметив, что говорить он будет только с президентом россии. Чего стоит ожидать завтра, 15 мая, пытался разобраться корреспондент УНН.

Чего ожидает Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором путиным в Анкаре или Стамбуле. Он отметил, что если путин прибудет, то сделает все, чтобы договориться о прекращении огня. Он заметил, что уже существует соответствующая договоренность с турецким президентом Раджепом Тайипом Эрдоганом.

Мы проговорили с Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции – Анкаре. Она будет в четверг, 15 мая. Мы будем ждать встречи с путиным в Турции, чтобы россия не манипулировала городами и не говорила, что путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, я сразу хочу сказать, что если путин прилетает в Стамбул, а не столицу, я передал сигнал Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул - заявил Зеленский.

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При этом Зеленский подчеркнул, что первоочередным предметом переговоров будет прекращение огня. Только это даст возможность проговорить все остальные элементы окончания войны. Он также подчеркнул, что только после политической воли лидеров есть смысл в переговорах в формате рабочих групп.

Если сегодня путин говорит "я не хочу", опять же миллиард причин может быть – сначала хотел, потом понял, что я готов – уже не хочет. Но если будет шаг, если он скажет, что хочет прекращения огня, то тогда это будет путь к проговариванию всех остальных элементов окончания войны - пояснил Зеленский.

Владимир Зеленский также добавил, что если путин не прибудет в Турцию, то должны быть усилены санкции против рф. В частности, 17 пакет, который сейчас рассматривает Европейский Союз.

Я считаю, что это значит, что не будет никакого результата в том или ином формате, любых встреч и тому подобное. Все зашло достаточно глубоко в вопросе прекращения огня - сказал Зеленский.

Со своей стороны, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк отметили, что только встреча непосредственного президента Зеленского и путина будет иметь смысл. Во всех остальных случаях будет просто повторена ситуация 2022 года – россия всего лишь предъявит очередной ультиматум. В частности Ермак отметил, что россия не демонстрирует политической воли по прекращению огня.

"россия пока что не демонстрирует политической воли по режиму прекращения огня и окончанию войны", - отметил Ермак.

Что говорят в рф

Со своей стороны заявления россии по переговорам с Украиной в Турции выглядят крайне подозрительно. По состоянию на сейчас, страна агрессор так и не подтвердила непосредственного участия российского диктатора путина во встрече с украинской делегацией.

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"В этом плане ничего не изменилось. Мы все сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока что таких указаний не было. Но я могу подтвердить, все что сказано президентом. Российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг. То есть завтра", - сообщил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

Это уже не первый раз, когда российская сторона уклоняется от прямого ответа по этому вопросу.

песков повторил лишь расплывчатые тезисы, что президент США Дональд Трамп может использовать свое огромное влияние на Украину, чтобы "заставить ее ближе подойти к идее переговоров". По его словам, Киев не готов к этому.

"путин поддержал прекращение огня, но в условиях, когда армия рф уверенно продвигается на фронте, на время перемирия следует прекратить поставки западных вооружений, а также подготовку личного состава ВСУ, иначе этот период даст Украине преимущество", - сказал песков.

Стоит также обратить внимание, что, в отличие от украинского президента, путин никак не прокомментировал лично свое присутствие или отсутствие на переговорах в Турции. The Washington Post писал, что россию на переговорах с Украиной в Стамбуле будут представлять министр иностранных дел сергей лавров и помощник российского диктатора путина по внешней политике юрий ушаков.

Чего ожидают партнеры

В Государственном департаменте США считают, что переговоры Украины и россии в Стамбуле могут приблизить стороны к прекращению огня и установлению длительного мира. По мнению спикера Государственного департамента США Томми Пиготта эта встреча может стать решающей.

Как сказал президент (Дональд Трамп – ред.), это критическая возможность попытаться достичь прекращения огня и попытаться достичь длительного мира. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти прямые переговоры состоялись - сказал Пиготт.

Президент Соединенных Штатов дома Дональд Трамп заявил, что американская делегация будет участвовать во встрече. Ее возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Я очень надеюсь, что в четверг будут переговоры, и есть уже первые результаты. Наши люди туда поедут. Марко Рубио туда поедет. Мы очень надеемся, что мы сможем что-то сделать - сказал Трамп.

При этом сам президент Трамп, несмотря на свои постоянные заявления, что с путиным можно иметь дело, в среду заявил, что не знает, появится ли российский диктатор на переговорах в Турции.

"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы собираемся это выяснить", - сказал Трамп журналистам, которые путешествовали на борту Air Force One в Катар, сообщает Reuters.

Как отмечает издание, Дональд Трамп заявлял, что может посетить Турцию для переговоров в рамках своей поездки на Ближний Восток на этой неделе.

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Также в Соединенных Штатах выразили надежду, что президент путин примет участие в возможных мирных переговорах в Стамбуле. Ранее Reuters сообщал, что в Вашингтоне не ожидают объявления планов москвы по участию в переговорах в Турции до четверга.

Что касается европейских лидеров, то канцлер ФРГ Фридрих Мерц во вторник, 13 мая, заявил, что ЕС готов к более жестким санкциям против россии, если на этой неделе не будет достигнуто прогресса в прекращении войны в Украине. Зеленский готов к переговорам.

Похоже, россияне намерены держать в напряжении все цивилизованные страны, в том числе и наше государство. Скорее всего, только завтра мы узнаем, кого россия отправит в Стамбул и насколько серьезно она настроена.

В случае, как путин в очередной раз откажется от прямых переговоров, есть надежда, что руководителям некоторых стран окончательно станет понятно, что российский диктатор преследует лишь одну цель – уничтожить Украину.

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