У Стамбулі, 16 травня, відбудеться зустріч делегацій України, рф, США та Туреччини

Завтра, 16 травня, у Стамбулі зустрінуться делегації Туреччини, США, рф та України. На зустрічі будуть присутні Хакан Фідан, делегація США на чолі з Рубіо, українська делегація на чолі з Умеровим та російська делегація на чолі з мединським.

Делегації Туреччини, США, рф та України зустрінуться в Стамбулі завтра, 16 травня. Передає УНН із посиланням на Нurriyet та Аnadolu. Деталі Міністр закордонних справ Хакан Фідан, делегація США на чолі з Рубіо, українська делегація на чолі з Умеровим та російська делегація на чолі з Мединським будуть завтра в Стамбулі - інформують ЗМІ Туреччини. Приймаюча сторона - Туреччина, американська, російська та українська делегації зустрінуться в Стамбулі у п'ятницю, 16 травня. Водночас, за даними росЗМІ вказується наступне: Рішень щодо переговорів представників Туреччини, РФ, України та США в Стамбулі ще немає - пише агентство тасс, посилаючись на заяву офіційного представника МЗС Туреччини. Раніше стало відомо, що російська делегація, яка прибула до Стамбула на мирні переговори між росією та Україною, вирушила до робочого офісу президента Туреччини у Долмабахче. УНН повідомив, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан почав зустріч з делегацією рф на чолі з помічником путіна мединським. Нагадаємо Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками рф 15-16 травня 2025 року в Стамбулі. На тлі закликів до мирних переговорів між Україною та росією, Трамп заявив, що не впевнений, де він буде завтра. Немає аргументів, щоб не домовитися хоча б про тимчасове припинення вогню - Зеленський