У Стамбулі, 16 травня, відбудеться зустріч делегацій України, рф, США та Туреччини
Київ • УНН
Завтра, 16 травня, у Стамбулі зустрінуться делегації Туреччини, США, рф та України. На зустрічі будуть присутні Хакан Фідан, делегація США на чолі з Рубіо, українська делегація на чолі з Умеровим та російська делегація на чолі з мединським.
Делегації Туреччини, США, рф та України зустрінуться в Стамбулі завтра, 16 травня.
Передає УНН із посиланням на Нurriyet та Аnadolu.
Деталі
Міністр закордонних справ Хакан Фідан, делегація США на чолі з Рубіо, українська делегація на чолі з Умеровим та російська делегація на чолі з Мединським будуть завтра в Стамбулі
Приймаюча сторона - Туреччина, американська, російська та українська делегації зустрінуться в Стамбулі у п'ятницю, 16 травня.
Водночас, за даними росЗМІ вказується наступне:
Рішень щодо переговорів представників Туреччини, РФ, України та США в Стамбулі ще немає
Раніше стало відомо, що російська делегація, яка прибула до Стамбула на мирні переговори між росією та Україною, вирушила до робочого офісу президента Туреччини у Долмабахче.
УНН повідомив, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан почав зустріч з делегацією рф на чолі з помічником путіна мединським.
Нагадаємо
Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками рф 15-16 травня 2025 року в Стамбулі.
На тлі закликів до мирних переговорів між Україною та росією, Трамп заявив, що не впевнений, де він буде завтра.
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