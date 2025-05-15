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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

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В Стамбуле, 16 мая, состоится встреча делегаций Украины, рф, США и Турции

Киев • УНН

 • 950 просмотра

Завтра, 16 мая, в Стамбуле встретятся делегации Турции, США, рф и Украины. На встрече будут присутствовать Хакан Фидан, делегация США во главе с Рубио, украинская делегация во главе с Умеровым и российская делегация во главе с Мединским.

В Стамбуле, 16 мая, состоится встреча делегаций Украины, рф, США и Турции

Делегации Турции, США, рф и Украины встретятся в Стамбуле завтра, 16 мая.

Передает УНН со ссылкой на Hurriyet и Anadolu.

Детали

Министр иностранных дел Хакан Фидан, делегация США во главе с Рубио, украинская делегация во главе с Умеровым и российская делегация во главе с Мединским будут завтра в Стамбуле

- информируют СМИ Турции.

Принимающая сторона - Турция, американская, российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

В то же время, по данным росСМИ указывается следующее:

Решений по переговорам представителей Турции, РФ, Украины и США в Стамбуле еще нет

- пишет агентство тасс, ссылаясь на заявление официального представителя МИД Турции.

Ранее стало известно, что российская делегация, прибывшая в Стамбул на мирные переговоры между россией и Украиной, отправилась в рабочий офис президента Турции в Долмабахче.

УНН сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан начал встречу с делегацией рф во главе с помощником путина мединским.

Напомним

Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами и представителями рф 15-16 мая 2025 года в Стамбуле.

На фоне призывов к мирным переговорам между Украиной и россией, Трамп заявил, что не уверен, где он будет завтра

Нет аргументов, чтобы не договориться хотя бы о временном прекращении огня – Зеленский 15.05.25, 18:28 • 2058 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Стамбул
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