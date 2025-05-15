В Стамбуле, 16 мая, состоится встреча делегаций Украины, рф, США и Турции

Делегации Турции, США, рф и Украины встретятся в Стамбуле завтра, 16 мая.

Передает УНН со ссылкой на Hurriyet и Anadolu.

Министр иностранных дел Хакан Фидан, делегация США во главе с Рубио, украинская делегация во главе с Умеровым и российская делегация во главе с Мединским будут завтра в Стамбуле

Принимающая сторона - Турция, американская, российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

В то же время, по данным росСМИ указывается следующее:

Решений по переговорам представителей Турции, РФ, Украины и США в Стамбуле еще нет