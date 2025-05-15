В Стамбуле, 16 мая, состоится встреча делегаций Украины, рф, США и Турции
Киев • УНН
Завтра, 16 мая, в Стамбуле встретятся делегации Турции, США, рф и Украины. На встрече будут присутствовать Хакан Фидан, делегация США во главе с Рубио, украинская делегация во главе с Умеровым и российская делегация во главе с Мединским.
Делегации Турции, США, рф и Украины встретятся в Стамбуле завтра, 16 мая.
Передает УНН со ссылкой на Hurriyet и Anadolu.
Детали
Министр иностранных дел Хакан Фидан, делегация США во главе с Рубио, украинская делегация во главе с Умеровым и российская делегация во главе с Мединским будут завтра в Стамбуле
Принимающая сторона - Турция, американская, российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле в пятницу, 16 мая.
В то же время, по данным росСМИ указывается следующее:
Решений по переговорам представителей Турции, РФ, Украины и США в Стамбуле еще нет
Ранее стало известно, что российская делегация, прибывшая в Стамбул на мирные переговоры между россией и Украиной, отправилась в рабочий офис президента Турции в Долмабахче.
УНН сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан начал встречу с делегацией рф во главе с помощником путина мединским.
Напомним
Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами и представителями рф 15-16 мая 2025 года в Стамбуле.
На фоне призывов к мирным переговорам между Украиной и россией, Трамп заявил, что не уверен, где он будет завтра.
Нет аргументов, чтобы не договориться хотя бы о временном прекращении огня – Зеленский 15.05.25, 18:28 • 2058 просмотров