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Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский
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Нет аргументов, чтобы не договориться хотя бы о временном прекращении огня – Зеленский

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею прямых переговоров с россией на уровне лидеров. Он убежден, что стороны могли бы достичь договоренности о прекращении огня.

Нет аргументов, чтобы не договориться хотя бы о временном прекращении огня – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею прямых переговоров с россией и убежден, что на уровне лидеров стороны могли бы достичь договоренности хотя бы о временном прекращении огня. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

Путь, когда россияне говорят о прямых переговорах, я считаю, что он правильный. Поэтому направление в целом, я считаю, выбрано правильно. Что будет с этим направлением — я не знаю. Если бы я встречался на уровне лидеров, я уверен, что нет аргументов, чтобы не договориться попытаться на какой-то срок договориться о прекращении огня. И я думаю, что мы бы с таким результатом точно вышли, а может еще с каким-то результатом, не могу сказать

 - отметил Зеленский.

Напомним

Ранее Президент Зеленский заявлял, что сначала давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что нет времени встречи с российской делегацией. Украинская делегация на всякий случай будет в Стамбуле и завтра. К переговорам должна быть привлечена американская и турецкая стороны.  

Алина Волянская

Алина Волянская

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