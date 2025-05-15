Нет аргументов, чтобы не договориться хотя бы о временном прекращении огня – Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею прямых переговоров с россией на уровне лидеров. Он убежден, что стороны могли бы достичь договоренности о прекращении огня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею прямых переговоров с россией и убежден, что на уровне лидеров стороны могли бы достичь договоренности хотя бы о временном прекращении огня. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
Путь, когда россияне говорят о прямых переговорах, я считаю, что он правильный. Поэтому направление в целом, я считаю, выбрано правильно. Что будет с этим направлением — я не знаю. Если бы я встречался на уровне лидеров, я уверен, что нет аргументов, чтобы не договориться попытаться на какой-то срок договориться о прекращении огня. И я думаю, что мы бы с таким результатом точно вышли, а может еще с каким-то результатом, не могу сказать
Напомним
Ранее Президент Зеленский заявлял, что сначала давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что нет времени встречи с российской делегацией. Украинская делегация на всякий случай будет в Стамбуле и завтра. К переговорам должна быть привлечена американская и турецкая стороны.