Немає аргументів, щоб не домовитися хоча б про тимчасове припинення вогню - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею прямих переговорів з росією на рівні лідерів. Він переконаний, що сторони могли б досягти домовленості про припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею прямих переговорів із росією та переконаний, що на рівні лідерів сторони могли б досягти домовленості хоча б про тимчасове припинення вогню. Про це він сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Деталі
Шлях, коли росіяни говорять про прямі перемовини, я вважаю, що він правильний. Тому напрямок в цілому, я вважаю, обраний правильний. Що буде з цим напрямком — я не знаю. Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргументів, щоб не домовитися спробувати на якийсь термін домовитися про припинення вогню. І я думаю, що ми би з таким результатом точно вийшли, а може ще з якимось результатом, не можу сказати
Нагадаємо
Раніше Президент Зеленський заявляв, що спершу тиск на Україну задля припинення вогню був сильнішим, ніж на росію.
Також Володимир Зеленський наголосив, що не має часу зустрічі з російською делегацією. Українська делегація на всяк випадок буде в Стамбулі й завтра. До переговорів має бути залучена американська та турецька сторони.