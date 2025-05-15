Немає аргументів, щоб не домовитися хоча б про тимчасове припинення вогню - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею прямих переговорів із росією та переконаний, що на рівні лідерів сторони могли б досягти домовленості хоча б про тимчасове припинення вогню. Про це він сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Шлях, коли росіяни говорять про прямі перемовини, я вважаю, що він правильний. Тому напрямок в цілому, я вважаю, обраний правильний. Що буде з цим напрямком — я не знаю. Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргументів, щоб не домовитися спробувати на якийсь термін домовитися про припинення вогню. І я думаю, що ми би з таким результатом точно вийшли, а може ще з якимось результатом, не можу сказати