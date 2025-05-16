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Для української делегації пріоритетом на переговорах буде повне припинення вогню - Тихий

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Українська делегація на переговорах з росією наполягатиме на повному та безумовному припиненні вогню. Перед зустріччю українська делегація узгодила позиції з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини, Британії та США.

Для української делегації пріоритетом на переговорах буде повне припинення вогню - Тихий

Під час переговорів з російською стороною українська делегація в першу чергу говоритиме про повне і безумовне припинення вогню. Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий в коментарі каналу Новини.LIVE, передає кореспондент УНН

Деталі

"Їхній мандат (російської сторони – ред.) не до кінця зрозумілий, які рішення вони можуть ухвалювати. Українська делегація зрозуміє на цій зустрічі, побачить, подивиться, які рішення можуть ухвалювати російські представники. Для українського делегації пріоритет номер один — повне і безумовне припинення вогню".

Він також зазначив, що під час зустрічі із радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії і спецпредставником США Келлогом українська делегація узгодила позиції перед зустріччю України та росії.

Доповнення

Представники США, як очікується, проведуть переговори з російськими представниками у Стамбулі перед прямим контактом з українською стороною.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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