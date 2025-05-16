США проведуть переговори з рф у Стамбулі перед контактом з Україною - росЗМІ

Представники США, як очікується, проведуть переговори з російськими представниками у Стамбулі перед прямим контактом з українською стороною, повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело, пише УНН.

Представники США переговорять із представниками рф у Стамбулі до прямого контакту з Україною - пише одне з державних росЗМІ з посиланням на джерело.

У Стамбулі завершилася зустріч Туреччина-США-Україна щодо українсько-російських переговорів

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Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30.

Це будуть перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.