США проведут переговоры с рф в Стамбуле перед контактом с Украиной – росСМИ
Киев • УНН
Представители США планируют провести переговоры с российскими должностными лицами в Стамбуле. Это произойдет перед возможным прямым контактом с украинской стороной.
Представители США, как ожидается, проведут переговоры с российскими представителями в Стамбуле перед прямым контактом с украинской стороной, сообщают росСМИ со ссылкой на источник, пишет УНН.
Представители США проведут переговоры с представителями РФ в Стамбуле до прямого контакта с Украиной
В Стамбуле завершилась встреча Турция-США-Украина по украинско-российским переговорам 16.05.25, 12:02 • 1246 просмотров