США проведут переговоры с рф в Стамбуле перед контактом с Украиной – росСМИ

Представители США, как ожидается, проведут переговоры с российскими представителями в Стамбуле перед прямым контактом с украинской стороной, сообщают росСМИ со ссылкой на источник, пишет УНН.

Представители США проведут переговоры с представителями РФ в Стамбуле до прямого контакта с Украиной - пишет одно из государственных росСМИ со ссылкой на источник.

В Стамбуле завершилась встреча Турция-США-Украина по украинско-российским переговорам