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Для украинской делегации приоритетом на переговорах будет полное прекращение огня - Тихий

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Украинская делегация на переговорах с россией будет настаивать на полном и безусловном прекращении огня. Перед встречей украинская делегация согласовала позиции с советниками по нацбезопасности Франции, Германии, Британии и США.

Для украинской делегации приоритетом на переговорах будет полное прекращение огня - Тихий

Во время переговоров с российской стороной украинская делегация в первую очередь будет говорить о полном и безусловном прекращении огня. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий в комментарии канала Новини.LIVE, передает корреспондент УНН

Детали

"Их мандат (российской стороны – ред.) не до конца понятен, какие решения они могут принимать. Украинская делегация поймет на этой встрече, увидит, посмотрит, какие решения могут принимать российские представители. Для украинской делегации приоритет номер один — полное и безусловное прекращение огня".

Он также отметил, что во время встречи с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании и спецпредставителем США Келлогом украинская делегация согласовала позиции перед встречей Украины и россии.

Дополнение

Представители США, как ожидается, проведут переговоры с российскими представителями в Стамбуле перед прямым контактом с украинской стороной.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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