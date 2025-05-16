Ермак о переговорах в Стамбуле: все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что все попытки россиян привязать сегодняшний день и переговоры к 2022 году не сработают, передает УНН.

россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры - это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают - заявил Ермак.

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В Стамбуле начался раунд переговоров между делегациями Украины и россии.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркивал, что во время переговоров с российской стороной украинская делегация в первую очередь будет говорить о полном и безусловном прекращении огня.

Украина и партнеры призвали россию к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней с 12 мая. Однако в ночь на 11 мая владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Наносить огонь по Украине рф не прекратила.