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В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры
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В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

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Ермак о переговорах в Стамбуле: все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Андрей Ермак подчеркнул, что попытки рф ассоциировать переговоры с 2022 годом не имеют смысла. Украинская делегация на переговорах в Стамбуле будет требовать прекращения огня.

Ермак о переговорах в Стамбуле: все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что все попытки россиян привязать сегодняшний день и переговоры к 2022 году не сработают, передает УНН.

россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры - это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают

- заявил Ермак.

Дополнение

В Стамбуле начался раунд переговоров между делегациями Украины и россии.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркивал, что во время переговоров с российской стороной украинская делегация в первую очередь будет говорить о полном и безусловном прекращении огня.

Украина и партнеры призвали россию к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней с 12 мая. Однако в ночь на 11 мая владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.  Наносить огонь по Украине рф не прекратила.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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