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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 19511 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Україна прагне якнайшвидшої технічної зустрічі з росією для миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у припиненні війни та готова до швидких кроків. Потрібна дзеркальна готовність росії, якої зараз немає.

Україна прагне якнайшвидшої технічної зустрічі з росією для миру - Зеленський

Україна працює, щоб технічна зустріч з росіянами відбулася якнайшвидше, адже український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені, передає УНН.

Провів тривалу нараду з нашими військовими, головком Сирський, керівник Генштаб Гнатов, всі розвідки, Міністерство оборони про ситуацію на нашому фронті, наші перспективи, наша активність, яку ми готуємо. Також ми обговорили військову основу дипломатії – наступної технічної зустрічі

 - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна працює, щоб зустріч відбулася якнайшвидше.

Наш український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше – нашою обороною, активними діями 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером. Сторони обговорили зустріч у Стамбулі між Україною та росією та перемовини про завершення війни. Швейцарія також підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

19 травня президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

Речник кремля дмитро пєсков заявляв, що Україна та росія поки що не призначили наступну зустріч, про це ще належить домовитися.

Павло Башинський

Павло Башинський

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