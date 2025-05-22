Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером. Сторони обговорили зустріч у Стамбулі між Україною та росією та перемовини про завершення війни.

Швейцарія також підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.

Про це Єрмак написав у Telegram, передає УНН.

В продовження зустрічі і домовленостей Президентів України та Швейцарії провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером. Розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни. Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання