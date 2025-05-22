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Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою
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Financial Times

El País

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The Guardian

Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання - Єрмак

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Андрій Єрмак обговорив зі швейцарським радником Габріелем Люхінгером зустріч у Стамбулі та перемовини про завершення війни. Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі.

Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером. Сторони обговорили зустріч у Стамбулі між Україною та росією та перемовини про завершення війни.

Швейцарія також підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.

Про це Єрмак написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

В продовження зустрічі і домовленостей Президентів України та Швейцарії провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером. Розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни. Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

- повідомив Єрмак. 

Доповнення

Президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

19 травня президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

 Речник кремля дмитро пєсков заявляв, що Україна та росія поки що не призначили наступну зустріч, про це ще належить домовитися. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Олександр Штубб
Швейцарія
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
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