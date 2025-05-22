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Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию – Ермак

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Андрей Ермак обсудил со швейцарским советником Габриэлем Люхингером встречу в Стамбуле и переговоры о завершении войны. Швейцария подтвердила готовность принять будущие встречи.

Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию – Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером. Стороны обсудили встречу в Стамбуле между Украиной и россией и переговоры о завершении войны.

Швейцария также подтвердила свою готовность принять будущие встречи по мирному урегулированию.

Об этом Ермак написал в Telegram, передает УНН.

Детали

В продолжение встречи и договоренностей Президентов Украины и Швейцарии провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером. Рассказал о встрече в Стамбуле, переговорах о завершении войны. Обсуждали также будущее диалога о справедливом мире. Швейцария подтвердила свою готовность принять будущие встречи по мирному урегулированию

- сообщил Ермак. 

Дополнение

Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

19 мая президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.

 Спикер кремля дмитрий песков заявлял, что Украина и россия пока что не назначили следующую встречу, об этом еще предстоит договориться. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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Швейцария
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