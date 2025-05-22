Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию – Ермак
Киев • УНН
Андрей Ермак обсудил со швейцарским советником Габриэлем Люхингером встречу в Стамбуле и переговоры о завершении войны. Швейцария подтвердила готовность принять будущие встречи.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером. Стороны обсудили встречу в Стамбуле между Украиной и россией и переговоры о завершении войны.
Швейцария также подтвердила свою готовность принять будущие встречи по мирному урегулированию.
Об этом Ермак написал в Telegram, передает УНН.
Детали
В продолжение встречи и договоренностей Президентов Украины и Швейцарии провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером. Рассказал о встрече в Стамбуле, переговорах о завершении войны. Обсуждали также будущее диалога о справедливом мире. Швейцария подтвердила свою готовность принять будущие встречи по мирному урегулированию
Дополнение
Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.
19 мая президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.
Спикер кремля дмитрий песков заявлял, что Украина и россия пока что не назначили следующую встречу, об этом еще предстоит договориться.